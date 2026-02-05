Concour de Belote de Jon et les cafards Relais de la cité Maison des Associations Bruyères
Concour de Belote de Jon et les cafards Relais de la cité Maison des Associations Bruyères dimanche 15 mars 2026.
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 14:00:00
Notre Concours ce déroulera cette année le dimanche !
Ouverture des portes à 13h00 , début du concours à 14h00.
Petite restauration et buvette sur place.
Pour toutes informations complémentaires et inscription (qui sont conseillées) vous pouvez nous joindre au numéro indiqué sur l’affiche.
A très vite en espérant vous voir nombreux comme toujours.Tout public
Relais de la cité Maison des Associations 19bis Rue du général de Gaulle Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 7 85 93 73 46
English :
This year’s competition will take place on Sunday!
Doors open at 1:00 pm, competition begins at 2:00 pm.
Snacks and refreshments on site.
For further information and registration (which is recommended), please contact us on the number given on the poster.
See you soon, and hope to see many of you there as always.
