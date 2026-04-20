Stage théâtre de rue Salle de fête Bruyères
Stage théâtre de rue Salle de fête Bruyères lundi 20 avril 2026.
Bruyères
Stage théâtre de rue
Salle de fête 2 Pl. Jean Jaurès Bruyères Vosges
Tarif : – – EUR
100
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Durant 5 jours, tu vas répéter des saynètes qui seront jouées dans la rue le 9 mai. La rue
devient décor. Balcons, escaliers, ruelles, tout sera prétexte à créer des ambiances et des
histoires.
Âge Enfant ado, à partir de 9 ans (CM1)
Transport aller-retour Epinal-Bruyères possible.
stage payantEnfants
100 .
Salle de fête 2 Pl. Jean Jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04
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English :
For 5 days, you’ll be rehearsing skits that will be performed in the street on May 9. The street
becomes the setting. Balconies, staircases, alleyways everything will be a pretext for creating moods and stories
and stories.
Age Children teenagers, from 9 years old (CM1)
Return transport Epinal-Bruyères possible.
paying course
L’événement Stage théâtre de rue Bruyères a été mis à jour le 2026-01-12 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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