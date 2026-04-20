Stage théâtre de rue Salle de fête Bruyères

Bruyères

Stage théâtre de rue

Salle de fête 2 Pl. Jean Jaurès Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

100

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Durant 5 jours, tu vas répéter des saynètes qui seront jouées dans la rue le 9 mai. La rue

devient décor. Balcons, escaliers, ruelles, tout sera prétexte à créer des ambiances et des

histoires.

Âge Enfant ado, à partir de 9 ans (CM1)

Transport aller-retour Epinal-Bruyères possible.

stage payantEnfants

100 .

Salle de fête 2 Pl. Jean Jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

For 5 days, you’ll be rehearsing skits that will be performed in the street on May 9. The street

becomes the setting. Balconies, staircases, alleyways everything will be a pretext for creating moods and stories

and stories.

Age Children teenagers, from 9 years old (CM1)

Return transport Epinal-Bruyères possible.

paying course

L’événement Stage théâtre de rue Bruyères a été mis à jour le 2026-01-12 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES