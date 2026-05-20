Fête de la musique Bruyères

Bruyères

Fête de la musique

Avenue du Cameroun Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La Ville de Bruyères vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive !

Comme chaque année, les rues et les places de la ville vibreront au rythme des concerts, des animations et des talents locaux. Rock, pop, variété, musique festive ou encore chansons françaises il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations.

Cette soirée incontournable du début de l’été est l’occasion parfaite de partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre voisins, tout en découvrant les artistes et groupes du territoire. Bars, terrasses et associations participeront également à la fête pour faire de Bruyères une scène musicale à ciel ouvert le temps d’une soirée.

Venez profiter de la musique, de la bonne humeur et de l’esprit festif qui font le succès de cet événement année après année !Tout public

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Avenue du Cameroun Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 52 52 accueil.mairie@bruyeres.fr

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English :

The town of Bruyères invites you to celebrate the Fête de la Musique in a convivial and festive atmosphere!

As every year, the town’s streets and squares will be alive with concerts, entertainment and local talent. Rock, pop, variety, party music and French chanson: there’s something for every taste and every generation.

This not-to-be-missed evening at the start of summer is the perfect opportunity to share a warm moment with friends, family or neighbors, while discovering local artists and groups. Bars, terraces and associations will also be taking part, turning Bruyères into an open-air music scene for the evening.

Come and enjoy the music, good humor and festive spirit that make this event such a success year after year!

L’événement Fête de la musique Bruyères a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES