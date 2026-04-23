Initiation à l’Escalade rue de Vielsalm Bruyères

Bruyères

Initiation à l’Escalade

rue de Vielsalm Etangs de Pointhaie Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

40

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Initiation d’escalade dans le cadre insolite des roches de Pointhaie à Bruyères avec Steven VITRY, moniteur d’escalade. Défiez la roche, partagez l’émotion chacun son rythme, chacun son sommet ! À partir de 10 ans.

Envie de prendre de la hauteur en famille ou de relever un défi sportif entre amis ?

Rejoignez-nous sur les hauteurs de Bruyères, pour une session d’escalade ouverte à tous à partir de 10 ans !

Un cadre exceptionnel sur le site naturel de Bruyères, grimpez avec une vue imprenable, entouré par les paysages préservés des hauteurs vosgiennes.

Un moment pour tous que vous soyez aventurier en herbe, amateur de sensations ou curieux de nature, cette activité est pensée pour allier plaisir, sécurité et convivialité.

Prévoir une tenue sportive. Matériel fourni (ou à préciser selon le cas)

L’activité peut être annulée en cas d’un nombre insuffisant de participants ou de météo défavorable.Tout public

40 .

rue de Vielsalm Etangs de Pointhaie Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyères.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Climbing initiation in the unusual setting of the Pointhaie rocks in Bruyères with climbing instructor Steven VITRY. Challenge the rock, share the emotion: each to his own rhythm, each to his own summit! Ages 10 and up.

Do you want to climb with your family, or take on a sporting challenge with friends?

Join us on the heights of Bruyères, for a climbing session open to everyone aged 10 and over!

An exceptional setting: on the natural site of Bruyères, climb with a breathtaking view, surrounded by the unspoilt scenery of the Vosges heights.

Something for everyone: whether you’re a budding adventurer, a thrill-seeker or curious about nature, this activity is designed to combine fun, safety and conviviality.

Please wear sportswear. Equipment provided (or to be specified as appropriate)

The activity may be cancelled in the event of an insufficient number of participants or inclement weather.

L’événement Initiation à l’Escalade Bruyères a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES