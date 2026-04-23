AGENDA · Bruyères
Inauguration de l’exposition du concours de dessin MANGA, Médiathèque de Bruyères, Bruyères
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Bruyères · Bruyères
Informations pratiques
Inauguration de l’exposition du concours de dessin MANGA Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque de Bruyères Vosges
accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Exposition des œuvres primées lors du concours de dessin de manga de l’été.
À consulter librement pendent les horaires d’ouverture de la médiathèque à partir du samedi 03 octobre.
Médiathèque de Bruyères 12 avenue chanzy 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est 0329521351 https://mediatheque-bruyeres.c3rb.org/
Biblis en folie 2026
© médiathèque de Bruyères
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