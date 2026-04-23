Bruyères

Marchés nocturnes

Avenue du Cameroun Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Les marchés nocturnes sont de retour à Bruyères dans l’avenue du Cameroun avec divers exposants qui réalisent et vendent de belles choses artisanales.

Animations prévues, soleil commandé, bonne humeur garantie.Tout public

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Avenue du Cameroun Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 88 68 04 67 bruyeresanime88@gmail.com

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English :

The night markets are back in Bruyères on Avenue du Cameroun, featuring a variety of vendors who create and sell beautiful handmade crafts.

Entertainment is planned, the sun is on order, and a great time is guaranteed.

L’événement Marchés nocturnes Bruyères a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES