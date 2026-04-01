Sortie VTT électrique Office de Tourisme Bruyères

Bruyères

Sortie VTT électrique

Office de Tourisme 50 avenue du Cameroun Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

48

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Envie de grand air, de sensations et de découverte en pleine nature ? Embarquez pour une expérience unique en VTT sur le secteur de Bruyères, encadrée par un guide accompagnateur de montagne.

Accessible à tous, que vous soyez débutant curieux ou sportif confirmé, le VTT électrique vous permet d’explorer plus loin, plus longtemps… sans vous épuiser. Grâce à l’assistance, les montées deviennent un plaisir et les panoramas se méritent en douceur.

Au programme

– Des itinéraires soigneusement sélectionnés entre forêts, crêtes et chemins secrets

– Une immersion dans un environnement naturel préservé

– Des conseils personnalisés pour progresser et gagner en confiance

– Une ambiance conviviale et sécurisée, encadrée par un professionnel diplômé

Seul, en famille ou entre amis, venez vivre une aventure sportive et ludique, où effort rime avec plaisir et découverte.

Pourquoi essayer ?

Accessible sans être un grand sportif

Idéal pour découvrir la région autrement

Sensations garanties en toute sécurité

Moment de partage et de déconnexion assuré

À partir de 15 ans

Sur réservation à l’Office de Tourisme possibilité de louer un VAE (+16€) places limitées.Adultes

48 .

Office de Tourisme 50 avenue du Cameroun Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for fresh air, thrills and discovery in the great outdoors? Embark on a unique mountain-biking experience in the Bruyères area, supervised by a mountain guide.

Accessible to all, whether you’re an inquisitive beginner or an experienced sportsman, electric mountain biking lets you explore further, longer? without exhausting yourself. Thanks to the assistance system, climbs become a pleasure, and panoramic views are gently earned.

On the program

– Carefully selected routes through forests, ridges and secret paths

– Immersion in an unspoilt natural environment

– Personalized advice to help you progress and gain confidence

– A safe, friendly atmosphere, supervised by a qualified professional

Whether on your own, with family or friends, come and experience a sporting and fun adventure, where effort rhymes with pleasure and discovery.

Why give it a try?

Accessible without being a great sportsman

Ideal for discovering the region in a different way

Guaranteed thrills in complete safety

A moment of sharing and relaxation guaranteed

From 15 years of age

Reservations required at the Tourist Office possibility of renting a VAE (+16?) places are limited.

L’événement Sortie VTT électrique Bruyères a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES