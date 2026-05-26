Musique Municipale de Bruyères répétition en plein-air (Point Central) Cours de l’amitié Bruyères

Bruyères

Musique Municipale de Bruyères répétition en plein-air (Point Central)

Cours de l’amitié Cour de l’école primaire Institution Jeanne d’Ar Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Les musiciens s’installent dans la rue !

On se retrouve à la kermesse de l’école primaire Jeanne d’Arc de Bruyères.

Avec le retour des beaux jours, la Musique Municipale de Bruyères retrouve l’air libre pour ses répétitions estivales ! Chaque vendredi soir, à partir de 20h00, les musiciens investissent les rues, installent pupitres et partitions, et laissent résonner leurs instruments.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ces répétitions en extérieur sont l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir un répertoire musical varié et renouvelé, mêlant classiques du genre, surprises et nouveautés.

Curieux, mélomanes ou simples promeneurs n’hésitez pas à vous arrêter un instant pour profiter de ce moment musical offert à tous !

En cas de mauvais temps, les répétitions en extérieur sont malheureusement annulées.Tout public

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Cours de l’amitié Cour de l’école primaire Institution Jeanne d’Ar Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 27 12 68 78 musique-municipale-bruyeres@sfr.fr

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English :

Musicians take to the streets!

We meet again at the Jeanne d’Arc elementary school fair in Bruyères.

With the return of fine weather, the Musique Municipale de Bruyères is back in the open air for its summer rehearsals! Every Friday evening, starting at 8:00 pm, the musicians take to the streets, set up their music stands and sheet music, and let their instruments ring out.

In a warm and friendly atmosphere, these outdoor rehearsals are the ideal opportunity to discover or rediscover a varied and renewed musical repertoire, mixing classics, surprises and novelties.

Whether you’re curious, a music lover or just out for a stroll, don’t hesitate to stop for a moment and enjoy this musical moment open to all!

In the event of bad weather, outdoor rehearsals will unfortunately be cancelled.

L’événement Musique Municipale de Bruyères répétition en plein-air (Point Central) Bruyères a été mis à jour le 2026-05-26 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES