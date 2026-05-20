Fête des Myrtilles Bruyères Centre-ville de Bruyères Bruyères

Bruyères

Fête des Myrtilles Bruyères

Centre-ville de Bruyères Avenue du Cameroun Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 15:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Tous les deux ans, la Ville de Bruyères célèbre l’un de ses plus beaux symboles la myrtille, ou plutôt la brimbelle chère au cœur des Vosgiens !

Véritable rendez-vous populaire et incontournable du territoire, la Fête des Myrtilles rassemble habitants, visiteurs, associations et groupes musicaux dans une ambiance festive et conviviale.

Au programme grande cavalcade de chars décorés, animations de rue, musiques, folklore, gourmandises locales et traditions vosgiennes. Entre les célèbres tartes aux brimbelles, les beignets de myrtilles et les produits du terroir, cette fête met à l’honneur tout le savoir-faire et l’identité de notre montagne vosgienne.

Ancrée dans l’histoire de Bruyères depuis plusieurs décennies, la Fête des Myrtilles est bien plus qu’un événement c’est un moment de partage, de joie et de fierté locale, où toute la ville se rassemble pour faire vivre une tradition authentique et chaleureuse.Tout public

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Centre-ville de Bruyères Avenue du Cameroun Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 52 52 accueil.mairie@bruyeres.fr

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English :

Every two years, the town of Bruyères celebrates one of its most beautiful symbols: the blueberry, or rather the brimbelle , so dear to the hearts of the Vosges people!

A true popular event, the Blueberry Festival brings together residents, visitors, associations and musical groups in a festive and convivial atmosphere.

The program includes a cavalcade of decorated floats, street entertainment, music, folklore, local delicacies and Vosges traditions. With its famous brimbelle tarts, blueberry fritters and local produce, this festival celebrates the know-how and identity of our Vosges mountains.

Anchored in the history of Bruyères for several decades, the Blueberry Festival is much more than just an event: it’s a time for sharing, joy and local pride, when the whole town comes together to keep alive an authentic and warm tradition.

L’événement Fête des Myrtilles Bruyères Bruyères a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES