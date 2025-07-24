Concours Agricole Audruicq

Concours Agricole Audruicq samedi 21 mars 2026.

Concours Agricole

66 place Général de Gaulle Audruicq Pas-de-Calais

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Thème 2025 l’agriculture d’aujourd’hui pour demain

Samedi 5 avril

9h Gymkhana de tracteurs

16h Concours de dessins, élèves de l’école Ste Famille

17h30 Finale du gymkhana de tracteurs

Dimanche 6 avril

10h30 Inauguration du Comice et concert de l’harmonie municipale d’Audruicq (parc de la mairie)

À partir de 11h présentation de chevaux de selle, de traits et poneys

15h Bénédiction des animaux par le Père Flavien

9h-18h Village Gourmand sous chapiteau sur la Place

Balades en calèche

Démonstrations de chiens de berger

A partir de 15h Animation musicale par l’harmonie de Zutkerque

Mini-Ferme du CPETI (rue du Calaisis) avec la Ferme du Coq aux ânes

Retrouvez le CPETI toute la journée salle Selingue (rue du calaisis) au cœur du Concours Agricole d’Audruicq. Petits et grands pourront découvrir les animaux de la Ferme du Coq aux Ânes de Zutkerque.

Plus d’infos sur Facebook CPETI région Audruicq Oye-Plage

Animation Gestion des Déchets par le service environnement de la CCRA et atelier éco-habitat (avec le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale)

Tout le week-end !

Présentation de machines agricoles,

Attractions foraines,

Portes ouvertes du club des modélistes .

66 place Général de Gaulle Audruicq 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 46 06 60

L’événement Concours Agricole Audruicq a été mis à jour le 2025-07-24 par CPETI Région Audruicq