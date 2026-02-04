Concours amical de pétanque Lauzerte

Concours amical de pétanque

Boulodrome de Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-08-28

2026-07-03

Retrouvez les concours amicaux de pétanque en doublette tous les vendredis soirs, de juillet à août et à partir de 20h30, au boulodrome de Lauzerte.

Boulodrome de Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 98 18 55 48

English :

Every Friday evening from July to August, starting at 8.30pm, Lauzerte’s boulodrome hosts a friendly double pétanque competition.

