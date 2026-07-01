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AGENDA · Les Plans

Concours canin départemental, Place de la Mairie, Les Plans

samedi 18 juillet 2026 · Place de la Mairie · Les Plans

Concours canin départemental, Place de la Mairie, Les Plans

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
900 Grand Route, 30340, Les Plans
Ville
30340 Les Plans
Département
Gard

Concours canin départemental Samedi 18 juillet, 07h00 Place de la Mairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T07:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T07:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

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Journée départementale avec présentation des chiens, exercices d’arrêt et sélection du chien et de son maître pour la finale régionale.