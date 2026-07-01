Concours canin départemental, Place de la Mairie, Les Plans

Informations pratiques

Concours canin départemental Samedi 18 juillet, 07h00 Place de la Mairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T07:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T07:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Place de la Mairie 900 Grand Route, 30340, Les Plans Les Plans 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 70 04 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 14 83 »}, {« type »: « email », « value »: « commune-les-plans@orange.fr »}]

Journée départementale avec présentation des chiens, exercices d’arrêt et sélection du chien et de son maître pour la finale régionale.