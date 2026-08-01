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AGENDA · Étalans

Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans Parking salle des fêtes Étalans

vendredi 14 août 2026 · Parking salle des fêtes · Étalans

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parking salle des fêtes
Adresse
2 Rue des Granges
Ville
25580 Étalans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Étalans

Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans

Parking salle des fêtes 2 Rue des Granges Étalans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Rendez-vous dès 9h pour le concours de chevaux de trait comtois Modèles et allures de la section d’Étalans !

Venez découvrir ou redécouvrir cette race emblématique de notre région, échanger avec des passionnés et profiter d’un moment convivial. Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.   .

Parking salle des fêtes 2 Rue des Granges Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans

L’événement Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans Étalans a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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