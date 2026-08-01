Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans Parking salle des fêtes Étalans

Informations pratiques

Étalans

Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans

Parking salle des fêtes 2 Rue des Granges Étalans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Rendez-vous dès 9h pour le concours de chevaux de trait comtois Modèles et allures de la section d’Étalans !

Venez découvrir ou redécouvrir cette race emblématique de notre région, échanger avec des passionnés et profiter d’un moment convivial. Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. .

Parking salle des fêtes 2 Rue des Granges Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans

L’événement Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans Étalans a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS