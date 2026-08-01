Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans Parking salle des fêtes Étalans
vendredi 14 août 2026 · Parking salle des fêtes · Étalans
Informations pratiques
Étalans
Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans
Parking salle des fêtes 2 Rue des Granges Étalans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Rendez-vous dès 9h pour le concours de chevaux de trait comtois Modèles et allures de la section d’Étalans !
Venez découvrir ou redécouvrir cette race emblématique de notre région, échanger avec des passionnés et profiter d’un moment convivial. Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. .
Parking salle des fêtes 2 Rue des Granges Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans
L’événement Concours Cheval de Trait Comtois Section Étalans Étalans a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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