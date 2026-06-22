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Concours continental chiens de berger Mézériat

Concours continental chiens de berger Mézériat samedi 11 juillet 2026.

Adresse
3692 Route de Fay
Ville
01660 Mézériat
Département
Ain
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
07:30:00
Tarif

Mézériat

Concours continental chiens de berger

3692 Route de Fay Mézériat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 07:30:00
fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Concours chiens de berger sur troupeau ovin.
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3692 Route de Fay Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 79 27 69  mnchanlon@gmail.com

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English :

Sheepdog trial with a flock of sheep.

L’événement Concours continental chiens de berger Mézériat a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle