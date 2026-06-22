Mézériat

Concours continental chiens de berger

3692 Route de Fay Mézériat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 07:30:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Concours chiens de berger sur troupeau ovin.

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3692 Route de Fay Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 79 27 69 mnchanlon@gmail.com

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English :

Sheepdog trial with a flock of sheep.

L’événement Concours continental chiens de berger Mézériat a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle