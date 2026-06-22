Concours continental chiens de berger Mézériat
Concours continental chiens de berger Mézériat samedi 11 juillet 2026.
Mézériat
Concours continental chiens de berger
3692 Route de Fay Mézériat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 07:30:00
fin : 2026-07-12 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Concours chiens de berger sur troupeau ovin.
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3692 Route de Fay Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 79 27 69 mnchanlon@gmail.com
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English :
Sheepdog trial with a flock of sheep.
L’événement Concours continental chiens de berger Mézériat a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle