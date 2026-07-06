Concours d’aïoli parc des cèdres, La Barben La Barben
lundi 3 août 2026 · parc des cèdres, La Barben · La Barben
Informations pratiques
La Barben
Concours d’aïoli
Lundi 3 août 2026 de 11h à 12h15. parc des cèdres, La Barben Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03 12:15:00
Date(s) :
2026-08-03
Concours d’aïoli, avec Francis Robin (chef cuisinier) et les cuisiniers Maîtres de France
Prêt à vous défier autour d’un bon aïoli ?
CONCOURS D’AÏOLI À LA BARBEN
À l’occasion des fêtes votives de La Barben, Les Folies Barbenaises organisent un concours d’aïoli (la sauce) dans une ambiance conviviale, gourmande et 100 % provençale.
Avec la collaboration de Francis Robin, chef cuisinier, et des Maîtres Cuisiniers de France.
Tous les ingrédients et ustensiles sont fournis.
Inscrivez-vous et venez tenter votre chance !
Vous pourrez ensuite manger l’aïoli organisé par le comité des fêtes sur réservation.
Les Folies Barbenaises .
parc des cèdres, La Barben Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 55 02 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A%EFoli Contest, featuring Francis Robin (head chef) and the Ma%EEtres de France chefs
Would you like to take on the challenge of making a delicious a%EFoli?
L’événement Concours d’aïoli La Barben a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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