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AGENDA · La Barben

Concours d’aïoli parc des cèdres, La Barben La Barben

lundi 3 août 2026 · parc des cèdres, La Barben · La Barben

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
parc des cèdres, La Barben
Adresse
Parc des Cèdres
Ville
13330 La Barben
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Barben

Concours d’aïoli

Lundi 3 août 2026 de 11h à 12h15. parc des cèdres, La Barben Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03 12:15:00

Date(s) :
2026-08-03

Concours d’aïoli, avec Francis Robin (chef cuisinier) et les cuisiniers Maîtres de France
Prêt à vous défier autour d’un bon aïoli ?
CONCOURS D’AÏOLI À LA BARBEN

À l’occasion des fêtes votives de La Barben, Les Folies Barbenaises organisent un concours d’aïoli (la sauce) dans une ambiance conviviale, gourmande et 100 % provençale.

Avec la collaboration de Francis Robin, chef cuisinier, et des Maîtres Cuisiniers de France.

Tous les ingrédients et ustensiles sont fournis.

Inscrivez-vous et venez tenter votre chance !

Vous pourrez ensuite manger l’aïoli organisé par le comité des fêtes sur réservation.

Les Folies Barbenaises   .

parc des cèdres, La Barben Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 55 02 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A%EFoli Contest, featuring Francis Robin (head chef) and the Ma%EEtres de France chefs
Would you like to take on the challenge of making a delicious a%EFoli?

L’événement Concours d’aïoli La Barben a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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