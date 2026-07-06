Concours d’aïoli parc des cèdres, La Barben La Barben

Informations pratiques

La Barben

Concours d’aïoli

Lundi 3 août 2026 de 11h à 12h15. parc des cèdres, La Barben Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 11:00:00

fin : 2026-08-03 12:15:00

Date(s) :

2026-08-03

Concours d’aïoli, avec Francis Robin (chef cuisinier) et les cuisiniers Maîtres de France

Prêt à vous défier autour d’un bon aïoli ?

CONCOURS D’AÏOLI À LA BARBEN



À l’occasion des fêtes votives de La Barben, Les Folies Barbenaises organisent un concours d’aïoli (la sauce) dans une ambiance conviviale, gourmande et 100 % provençale.



Avec la collaboration de Francis Robin, chef cuisinier, et des Maîtres Cuisiniers de France.



Tous les ingrédients et ustensiles sont fournis.



Inscrivez-vous et venez tenter votre chance !



Vous pourrez ensuite manger l’aïoli organisé par le comité des fêtes sur réservation.



Les Folies Barbenaises .

parc des cèdres, La Barben Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 55 02 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A%EFoli Contest, featuring Francis Robin (head chef) and the Ma%EEtres de France chefs

Would you like to take on the challenge of making a delicious a%EFoli?

L’événement Concours d’aïoli La Barben a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes