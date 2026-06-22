Fêtes votives de la Saint-Sauveur à La Barben Route des Feissiniers La Barben

Informations pratiques

La Barben

Fêtes votives de la Saint-Sauveur à La Barben

Du vendredi 31 juillet au lundi 3 août 2026 de 12h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 12:00:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Ce sont les Fêtes votives de La Barben !

Du 31 juillet au 3 août, des soirées festives viennent animer le centre du village pour rassembler les habitants et les gens de passage en quête d’une soirée conviviale.

Chaque jour, des festivités, repas et animations, pour rassembler petits et grands !

Pendant toute la durée des Fêtes, quelques stands forains ouvriront également en soirée pour régaler les plus jeunes.



Au programme de l’édition 2026



Détail à venir.



Venez nombreux ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

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English :

It is the Votive Festival in La Barben !

From the 31st of july to the 3rd of august, festive evenings are organized in the center of the village to gather inhabitants and visitors of all ages.

L’événement Fêtes votives de la Saint-Sauveur à La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes