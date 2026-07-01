Concours d’architectes, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Concours d’architectes 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de la journée, apportez votre touche personnelle à une maquette participative installée au cœur de l’Hôtel de Cordon. Un coup de crayon, une idée originale, une note de couleur… chaque contribution compte pour faire grandir cette création collective. Alors, osez exprimer votre créativité et ajoutez votre pierre à l’édifice !

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr

Sébastien Nieloud-Muller

© Ville d’art et d’histoire de Chambéry