Concours d’attelage Forges-les-Eaux
Concours d’attelage Forges-les-Eaux samedi 23 mai 2026.
Forges-les-Eaux
Concours d’attelage
Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Dressage, Maniabilité combinée
Entrée Gratuite
Buvette et sandwichs sur place
Chevaux de trait
Chevaux de sang
Poneys
Renseignements 06 87 36 38 58 .
Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 36 38 58
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English : Concours d’attelage
L’événement Concours d’attelage Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux