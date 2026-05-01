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Concours d’attelage Forges-les-Eaux

Concours d’attelage Forges-les-Eaux samedi 23 mai 2026.

Adresse : Bois de l'Epinay

Ville : 76440 Forges-les-Eaux

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Forges-les-Eaux

Concours d’attelage

Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Dressage, Maniabilité combinée
Entrée Gratuite
Buvette et sandwichs sur place
Chevaux de trait
Chevaux de sang
Poneys
Renseignements 06 87 36 38 58   .

Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 36 38 58 

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English : Concours d’attelage

L’événement Concours d’attelage Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

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