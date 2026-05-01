Concours de belote Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière

Beaumont-la-Ferrière

Concours de belote

Place de la Mairie Le Bourg Beaumont-la-Ferrière Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concours de belote

Inscription par équipe

Nombreux lots à gagner

Buvette sur place .

Place de la Mairie Le Bourg Beaumont-la-Ferrière 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 34 95 06 martine.gernez@sfr.fr

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Beaumont-la-Ferrière a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges