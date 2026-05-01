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Concours de belote Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière

Concours de belote Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Le Bourg

Ville : 58700 Beaumont-la-Ferrière

Département : Nièvre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Beaumont-la-Ferrière

Concours de belote

Place de la Mairie Le Bourg Beaumont-la-Ferrière Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concours de belote
Inscription par équipe
Nombreux lots à gagner
Buvette sur place   .

Place de la Mairie Le Bourg Beaumont-la-Ferrière 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 34 95 06  martine.gernez@sfr.fr

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Beaumont-la-Ferrière a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges