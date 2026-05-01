Concours de belote Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière
Concours de belote Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière samedi 30 mai 2026.
Beaumont-la-Ferrière
Concours de belote
Place de la Mairie Le Bourg Beaumont-la-Ferrière Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concours de belote
Inscription par équipe
Nombreux lots à gagner
Buvette sur place .
Place de la Mairie Le Bourg Beaumont-la-Ferrière 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 34 95 06 martine.gernez@sfr.fr
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Beaumont-la-Ferrière a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges