Informations pratiques

Chantillac

Concours de belote

Chantillac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Concours de belote du comité des fêtes.

Lots habituels.

1 Lot pour la première équipe féminine.

.

Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74

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English : Concours de belote

Belote competition organised by the comité des fêtes.

Usual prizes.

Prize for the first women’s team.

L’événement Concours de belote Chantillac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente