AGENDA · Chantillac
Concours de belote Chantillac
samedi 12 septembre 2026 · Chantillac
Informations pratiques
Chantillac
Concours de belote
Chantillac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 14:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Concours de belote du comité des fêtes.
Lots habituels.
1 Lot pour la première équipe féminine.
.
Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74
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English : Concours de belote
Belote competition organised by the comité des fêtes.
Usual prizes.
Prize for the first women’s team.
L’événement Concours de belote Chantillac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Chantillac (Charente)
- Loto du comité des fêtes Chantillac 11 septembre 2026