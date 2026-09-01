UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chantillac

Concours de belote Chantillac

samedi 12 septembre 2026 · Chantillac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
16360 Chantillac
Département
Charente
Tarif
12 12 12 par personne

Chantillac

Concours de belote

Chantillac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Concours de belote du comité des fêtes.
Lots habituels.
1 Lot pour la première équipe féminine.
  .

Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

Belote competition organised by the comité des fêtes.
Usual prizes.
Prize for the first women’s team.

L’événement Concours de belote Chantillac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente

À voir aussi à Chantillac (Charente)