Informations pratiques

Chantillac

Loto du comité des fêtes

Salle municipale Chantillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Loto du Comité des fêtes spécial bons d’achat valeur 2200€ !

.

Salle municipale Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du comité des fêtes

Loto of the Comité des fêtes special vouchers worth 2200€!

L’événement Loto du comité des fêtes Chantillac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente