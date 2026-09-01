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AGENDA · Chantillac

Loto du comité des fêtes Chantillac

vendredi 11 septembre 2026 · Chantillac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle municipale
Ville
16360 Chantillac
Département
Charente
Tarif

Chantillac

Loto du comité des fêtes

Salle municipale Chantillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Loto du Comité des fêtes spécial bons d’achat valeur 2200€ !
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Salle municipale Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74 

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English : Loto du comité des fêtes

Loto of the Comité des fêtes special vouchers worth 2200€!

L’événement Loto du comité des fêtes Chantillac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente

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