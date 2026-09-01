AGENDA · Chantillac
Loto du comité des fêtes Chantillac
vendredi 11 septembre 2026 · Chantillac
Informations pratiques
Chantillac
Loto du comité des fêtes
Salle municipale Chantillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Loto du Comité des fêtes spécial bons d’achat valeur 2200€ !
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Salle municipale Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74
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English : Loto du comité des fêtes
Loto of the Comité des fêtes special vouchers worth 2200€!
L’événement Loto du comité des fêtes Chantillac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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