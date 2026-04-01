Concours de belote Chapeau
Concours de belote Chapeau mercredi 29 avril 2026.
Chapeau
Concours de belote
Salle polyvalente Chapeau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 13:30:00
fin : 2026-04-29 19:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Concours de belote du club la Bonne humeur de Chapeau.
.
Salle polyvalente Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition organized by the Bonne humeur de Chapeau club.
L’événement Concours de belote Chapeau a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Chapeau (Allier)
- La promenade de l’Hippogriffe Chapeau Allier 1 mai 2026