Chapeau

Concours de belote

Salle polyvalente Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 13:30:00

fin : 2026-04-29 19:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Concours de belote du club la Bonne humeur de Chapeau.

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Salle polyvalente Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 91

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English :

Belote competition organized by the Bonne humeur de Chapeau club.

L’événement Concours de belote Chapeau a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région