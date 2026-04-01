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Concours de belote Chapeau

Concours de belote Chapeau mercredi 29 avril 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03340 Chapeau

Département : Allier

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Chapeau

Concours de belote

Salle polyvalente Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 13:30:00
fin : 2026-04-29 19:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Concours de belote du club la Bonne humeur de Chapeau.
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Salle polyvalente Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 91 

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English :

Belote competition organized by the Bonne humeur de Chapeau club.

L’événement Concours de belote Chapeau a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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