Concours de belote club banville Salle polyvalente Lucenay-lès-Aix

Informations pratiques

Lucenay-lès-Aix

Concours de belote club banville

Salle polyvalente Rue Théodore de Banville Lucenay-lès-Aix Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 14:00:00

fin : 2026-11-06 19:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Le Club des Aînés vous invite à participer à son concours de belote, organisé au cours de l’après-midi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’inscription est payante. Les tarifs de participation ainsi que les lots à remporter ne sont pas communiqués.

Que vous soyez joueur confirmé ou amateur de belote, venez partager un agréable moment de détente et de compétition. .

Salle polyvalente Rue Théodore de Banville Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 22 40 51

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English : Concours de belote club banville

L’événement Concours de belote club banville Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Nivernais