Concours de belote club banville Salle polyvalente Lucenay-lès-Aix
vendredi 6 novembre 2026 · Salle polyvalente · Lucenay-lès-Aix
Informations pratiques
Lucenay-lès-Aix
Concours de belote club banville
Salle polyvalente Rue Théodore de Banville Lucenay-lès-Aix Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 14:00:00
fin : 2026-11-06 19:00:00
Date(s) :
2026-11-06
Le Club des Aînés vous invite à participer à son concours de belote, organisé au cours de l’après-midi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
L’inscription est payante. Les tarifs de participation ainsi que les lots à remporter ne sont pas communiqués.
Que vous soyez joueur confirmé ou amateur de belote, venez partager un agréable moment de détente et de compétition. .
Salle polyvalente Rue Théodore de Banville Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 22 40 51
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English : Concours de belote club banville
L’événement Concours de belote club banville Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Nivernais