Concours de belote Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Concours de belote

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-02-04 2026-03-04

L’association Ensemble & Solidaires organise ce concours de belote à l’Espace Nelson Mandela.

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 83 27 03 34

English : Concours de belote

The Ensemble & Solidaires association organizes this belote competition at the Espace Nelson Mandela.

