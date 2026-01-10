Concours de belote Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer
Concours de belote Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer mercredi 4 février 2026.
Concours de belote
Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-02-04 2026-03-04
L’association Ensemble & Solidaires organise ce concours de belote à l’Espace Nelson Mandela.
L’association Ensemble & Solidaires organise ce concours de belote à l’Espace Nelson Mandela. .
Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 83 27 03 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
The Ensemble & Solidaires association organizes this belote competition at the Espace Nelson Mandela.
L’événement Concours de belote Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge