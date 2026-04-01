Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque Parc André Lenormand Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque

Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Visitez la ville dont l’histoire est marquée par l’épopée de Guillaume le Conquérant. Du village d’art à la mairie en passant par l’église et les halles, découvrez le centre à différentes époques !

Visitez la ville dont l’histoire est marquée par l’épopée de Guillaume le Conquérant. Du village d’art à la mairie en passant par l’église et les halles, découvrez le centre à différentes époques !

Inscription obligatoire dans l’un de nos 4 offices de tourisme ou en ligne sur www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique .

Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr

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English : Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque

Visit the town whose history is marked by the epic of William the Conqueror. From the art village to the town hall, from the church to the covered market, discover the town center in different eras!

L’événement Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge