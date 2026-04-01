Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque Parc André Lenormand Dives-sur-Mer
Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque Parc André Lenormand Dives-sur-Mer mardi 28 avril 2026.
Dives-sur-Mer
Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque
Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 10:30:00
fin : 2026-04-28 12:00:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
Visitez la ville dont l’histoire est marquée par l’épopée de Guillaume le Conquérant. Du village d’art à la mairie en passant par l’église et les halles, découvrez le centre à différentes époques !
Visitez la ville dont l’histoire est marquée par l’épopée de Guillaume le Conquérant. Du village d’art à la mairie en passant par l’église et les halles, découvrez le centre à différentes époques !
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Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr
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English : Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque
Visit the town whose history is marked by the epic of William the Conqueror. From the art village to the town hall, from the church to the covered market, discover the town center in different eras!
L’événement Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge
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