Concours de puzzle Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer
Concours de puzzle
Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28
Le Meeple Conquérant vous propose un concours de puzzle 500 pièces en duo.
Dès 6 ans.
Inscription obligatoire. .
English : Concours de puzzle
Le Meeple Conquérant offers a 500-piece puzzle contest for two.
