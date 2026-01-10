Concours de puzzle Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer

Concours de puzzle

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le Meeple Conquérant vous propose un concours de puzzle 500 pièces en duo.

Le Meeple Conquérant vous propose un concours de puzzle 500 pièces en duo.

Dès 6 ans.

Inscription obligatoire. .

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de puzzle

Le Meeple Conquérant offers a 500-piece puzzle contest for two.

L’événement Concours de puzzle Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge