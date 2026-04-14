Contes à crocs (pour accrocs du conte), Médiathèque Jacques-Prévert de Dives-sur-mer, Dives-sur-Mer

Contes à crocs (pour accrocs du conte) Mercredi 27 mai, 14h00 Médiathèque Jacques-Prévert de Dives-sur-mer Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:00:00+02:00

Un programme d’histoires à géométrie variable pour les oreilles affamées des accrocs du conte.

Vous y trouverez probablement trois cochons rock’n’roll, une princesse vraiment moche, un troupeau de lapins, des loups végétariens…Et qui sait si un grand conte merveilleux ne viendra pas s’immiscer au coeur du spectacle, histoire de faire battre les coeurs entre deux éclats de rire.

Dans le cadre du festival Ma Parole ! dans le calvados (14)

A partir de 6 ans

Durée : 1h

Médiathèque Jacques-Prévert de Dives-sur-mer Avenue du Commandant Charcot, 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

Un programme d’histoires à géométrie variable pour les oreilles affamées des accrocs du conte. Tony Havart

Spectacle Contes à crocs de Tony Havart