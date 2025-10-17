Bébés lecteurs Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Bébés lecteurs Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer vendredi 17 octobre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 09:30:00

fin : 2025-11-21 10:20:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-11-21

Lectures d’histoires, comptines en musique et activités ludiques pour les tout-petits !

Lectures d’histoires, comptines en musique et activités ludiques pour les tout-petits !

De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur). .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Bébés lecteurs

Story readings, musical rhymes and fun activities for toddlers!

German : Bébés lecteurs

Vorlesen von Geschichten, Reime mit Musik und spielerische Aktivitäten für die Kleinsten!

Italiano :

Racconti, filastrocche e attività divertenti per i più piccoli!

Espanol :

Cuentacuentos, canciones infantiles y actividades divertidas para los más pequeños

L’événement Bébés lecteurs Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Normandie Pays d’Auge