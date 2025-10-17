Bébés lecteurs Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Début : 2025-10-17 09:30:00
fin : 2025-11-21 10:20:00
2025-10-17 2025-11-21
Lectures d’histoires, comptines en musique et activités ludiques pour les tout-petits !
De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur). .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
English : Bébés lecteurs
Story readings, musical rhymes and fun activities for toddlers!
German : Bébés lecteurs
Vorlesen von Geschichten, Reime mit Musik und spielerische Aktivitäten für die Kleinsten!
Italiano :
Racconti, filastrocche e attività divertenti per i più piccoli!
Espanol :
Cuentacuentos, canciones infantiles y actividades divertidas para los más pequeños
