Heure du conte Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Heure du conte Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer mercredi 25 février 2026.
Heure du conte
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-25
Lectures d’histoires suivies d’un atelier de travail manuel et d’un goûter offert aux enfants !
Lectures d’histoires suivies d’un atelier de travail manuel et d’un goûter offert aux enfants !
Dès 4 ans. Sur inscription. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Heure du conte
Story readings followed by a craft workshop and a snack for the children!
L’événement Heure du conte Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Normandie Pays d’Auge