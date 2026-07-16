Concours de belote en équipe Salle polyvalente Peyrière
samedi 15 mai 2027 · Salle polyvalente · Peyrière
Informations pratiques
Peyrière
Concours de belote en équipe
Salle polyvalente Place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 21:00:00
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-05-15
Venez nombreux participer au concours de belote en équipe organisé par le Comité des fêtes. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance, tirage de bourriche… Présence d’une buvette et inscriptions sur place.
Venez nombreux participer au concours de belote en équipe organisé par le Comité des fêtes. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance, tirage de bourriche… Présence d’une buvette et inscriptions sur place. .
Salle polyvalente Place Angéline Beausoleil Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 78 76 07
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English : Concours de belote en équipe
Come out in large numbers to participate in the team belote tournament organized by the Festival Committee. There are many prizes to be won, and for an even better chance to win, there will be a basket raffle! A refreshment stand will be available, and registration is on-site.
L’événement Concours de belote en équipe Peyrière a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun
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