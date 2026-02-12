Concours de belote et tombola du Noblat Aquatique Club Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de belote et tombola du Noblat Aquatique Club

Salle des fêtes Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concours de belote organisé par le Noblat Aquatique Club de Saint-Léonard avec de beaux lots à gagner ainsi qu’une tombola.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 93 67 86 noblataquatiqueclub87@gmail.com

