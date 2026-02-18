Concours de belote Salle des fêtes L’Éguille
Concours de belote Salle des fêtes L’Éguille lundi 27 avril 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Début : 2026-04-27 09:00:00
fin : 2026-04-27 18:00:00
2026-04-27
Organisé par l’Echaume.
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 83 56
English :
Organized by Echaume.
