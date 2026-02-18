Loto du jumelage Salle des fêtes L’Éguille

Loto du jumelage

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Organisé par le jumelage.

.

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 02 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the twinning association.

L’événement Loto du jumelage L’Éguille a été mis à jour le 2026-02-18 par Royan Atlantique