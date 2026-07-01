AGENDA · Luneau
Concours de belote Salle polyvalente Luneau
jeudi 9 juillet 2026 · Salle polyvalente · Luneau
Informations pratiques
Luneau
Concours de belote
Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 13:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Organisé par le club des ainés Les Myosotis .
.
Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 40 01 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Les Myosotis seniors’ club.
L’événement Concours de belote Luneau a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Luneau (Allier)
- Don du sang Salle polyvalente Luneau 24 juillet 2026