Concours de belote Salle polyvalente Luneau

Informations pratiques

Luneau

Concours de belote

Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 13:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Organisé par le club des ainés Les Myosotis .

.

Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 40 01 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Les Myosotis seniors’ club.

L’événement Concours de belote Luneau a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire