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AGENDA · Luneau

Concours de belote Salle polyvalente Luneau

jeudi 9 juillet 2026 · Salle polyvalente · Luneau

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
124 route de Bonnand
Ville
03130 Luneau
Département
Allier
Tarif

Luneau

Concours de belote

Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 13:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Organisé par le club des ainés Les Myosotis .
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Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 40 01 17 

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English :

Organized by the Les Myosotis seniors’ club.

L’événement Concours de belote Luneau a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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