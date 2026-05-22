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Don du sang Salle polyvalente Luneau

Don du sang Salle polyvalente Luneau vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 124 route de bonnand

Ville : 03130 Luneau

Département : Allier

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Luneau

Don du sang

Salle polyvalente 124 route de bonnand Luneau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

organisé par l’Association des donneurs de sang ‘La Bienvenue’
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Salle polyvalente 124 route de bonnand Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 16 70 

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English :

organized by the Association des donneurs de sang ?La Bienvenue?

L’événement Don du sang Luneau a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire