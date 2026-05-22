Don du sang Salle polyvalente Luneau
Don du sang Salle polyvalente Luneau vendredi 24 juillet 2026.
Luneau
Don du sang
Salle polyvalente 124 route de bonnand Luneau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
organisé par l’Association des donneurs de sang ‘La Bienvenue’
.
Salle polyvalente 124 route de bonnand Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 16 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
organized by the Association des donneurs de sang ?La Bienvenue?
L’événement Don du sang Luneau a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire