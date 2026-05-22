Don du sang Salle polyvalente Luneau

Luneau

Don du sang

Salle polyvalente 124 route de bonnand Luneau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

organisé par l’Association des donneurs de sang ‘La Bienvenue’

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Salle polyvalente 124 route de bonnand Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 16 70

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English :

organized by the Association des donneurs de sang ?La Bienvenue?

L’événement Don du sang Luneau a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire