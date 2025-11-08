CONCOURS DE BELOTE

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

2026-03-16

Le Club Arc-en-Ciel vous propose un concours de belote.

Nous vous attendons nombreux, pour ce moment de convivialité ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

The Club Arc-en-Ciel is organizing a belote competition.

German :

Der Club Arc-en-Ciel bietet Ihnen einen Belote-Wettbewerb an.

Italiano :

Il Club Arc-en-Ciel organizza una gara di belote.

Espanol :

El Club Arc-en-Ciel organiza un concurso de belote.

L’événement CONCOURS DE BELOTE Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE