Concours de belote Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Concours de belote

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

2026-03-07

L’USM Omnisport de Moulins-Engilbert organise un concourt de belote le samedi 7 mars 2026.

Inscriptions à partir de 14h, début du concours à 14h30.

Tarif 9€ par personne, 4 parties.

Buvette sur place. Infos au 07 87 43 63 76 .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 43 63 76

