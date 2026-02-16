Concours de belote Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Concours de belote Salle polyvalente Moulins-Engilbert samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 20:00:00
Date(s) :
2026-03-07
L’USM Omnisport de Moulins-Engilbert organise un concourt de belote le samedi 7 mars 2026.
Inscriptions à partir de 14h, début du concours à 14h30.
Tarif 9€ par personne, 4 parties.
Buvette sur place. Infos au 07 87 43 63 76 .
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 43 63 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Rives du Morvan