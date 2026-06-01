Concours de Belote Foyer Club de l’Amicale des Retraités Pissos vendredi 26 juin 2026.

Pissos

Concours de Belote

Foyer Club de l’Amicale des Retraités 31 place des radeleurs Pissos Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

L’Amicale des retraités de Pissos organise son concours mensuel le vendredi 26 juin 2026 à 20h30 au Foyer Club.

engagement de 20 par Équipe + 2 tickets de Tombola inclus.

Tourin offert en fin de Concours.

L’Amicale des retraités de Pissos organise son concours mensuel le vendredi 26 juin 2026 à 20h30 au Foyer Club.

engagement de 20 par Équipe + 2 tickets de Tombola inclus.

Tourin offert en fin de Concours. .

Foyer Club de l’Amicale des Retraités 31 place des radeleurs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr

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English : Concours de Belote

The Pissos Retirees’ Association is hosting its monthly competition on Friday, June 26, 2026, at 8:30 p.m. at the Foyer Club.

Entry fee: 20 per team, plus 2 raffle tickets included.

A bottle of Tourin will be awarded at the end of the competition.

L’événement Concours de Belote Pissos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur Haute Lande