Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages – Cercle de l’Union Pissos

Pissos

Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages –

Cercle de l’Union 105 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Exposition été 2026 au Cercle de l’Union de Pissos

Dessins de Vincent MARCO Voisinages

Vernissage le vendredi 19 juin à 19h

Exposition été 2026 au Cercle de l’Union de Pissos

Dessins de Vincent MARCO Voisinages

Vernissage le vendredi 19 juin à 19h .

Cercle de l’Union 105 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 90 85 cercledepissos@orange.fr

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English : Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages –

%E9t%E9 2026 Exhibition at the Cercle de l’Union in Pissos

Drawings by Vincent MARCO Neighborhoods

Opening reception on Friday, June 19 at 7 p.m.

L’événement Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages – Pissos a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur Haute Lande