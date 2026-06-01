Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages – Cercle de l’Union Pissos
Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages – Cercle de l’Union Pissos vendredi 19 juin 2026.
Pissos
Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages –
Cercle de l’Union 105 route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Exposition été 2026 au Cercle de l’Union de Pissos
Dessins de Vincent MARCO Voisinages
Vernissage le vendredi 19 juin à 19h
Exposition été 2026 au Cercle de l’Union de Pissos
Dessins de Vincent MARCO Voisinages
Vernissage le vendredi 19 juin à 19h .
Cercle de l’Union 105 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 90 85 cercledepissos@orange.fr
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English : Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages –
%E9t%E9 2026 Exhibition at the Cercle de l’Union in Pissos
Drawings by Vincent MARCO Neighborhoods
Opening reception on Friday, June 19 at 7 p.m.
L’événement Exposition Dessins de Vincent MARCO Voisinages – Pissos a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur Haute Lande
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