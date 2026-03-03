Concours de belote Saint-Genest-sur-Roselle

Concours de belote

salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Concours de belote par équipe organisé par La Pépue. Inscription obligatoire ( places limitées). Ouverture des portes à 19h30. Buvette et petite restauration sur place. .

salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 74 79 92

