Concours de belote Salle des fêtes du Château Salmagne
vendredi 23 octobre 2026 · Salle des fêtes du Château · Salmagne
Informations pratiques
Salmagne
Concours de belote
Salle des fêtes du Château Impasse du Château Salmagne Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-10-23 2026-11-27
Concours de Belote en individuel.
Café de bien venu offert et lot pour tous les participants.
Petite restauration sur place.
Sur réservations par téléphone ou sms ou inscription sur place.Tout public
.
Salle des fêtes du Château Impasse du Château Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 79 66 02 61
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English :
Individual Belote competition.
Welcome coffee and prizes for all participants.
Snacks on site.
Reservations by phone or sms, or on-site registration.
L’événement Concours de belote Salmagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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