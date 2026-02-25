Concours de Belote sans annonce Saint-Georges-des-Groseillers
Concours de Belote Sans Annonce
Début du concours à 14h00, ouverture des portes à 13h15
Au profit des Restos du cœur
Restauration et buvette sur place .
Salle Maurice Leccocq Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 46 15 36 43 lionel_monteleon@msn.com
