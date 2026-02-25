Méga Loto de la Solidarité

Salle Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Méga Loto de la solidarité le dimanche 26 avril 2026

de 14h à 19h

ouverture des portes dès 12h00

Animé par LOTO’NAT

Bingo fétiche, Quine Express

Restauration et buvette sur place .

Salle Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 22 51 34 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Méga Loto de la Solidarité

L’événement Méga Loto de la Solidarité Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-02-25 par Flers agglo