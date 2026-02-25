Méga Loto de la Solidarité Saint-Georges-des-Groseillers
Méga Loto de la Solidarité Saint-Georges-des-Groseillers dimanche 26 avril 2026.
Méga Loto de la Solidarité
Salle Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers Orne
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Méga Loto de la solidarité le dimanche 26 avril 2026
de 14h à 19h
ouverture des portes dès 12h00
Animé par LOTO’NAT
Bingo fétiche, Quine Express
Restauration et buvette sur place .
Salle Maurice Lecocq Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 22 51 34 37
L'événement Méga Loto de la Solidarité Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-02-25