Concours de belote Vaureilles
Concours de belote Vaureilles vendredi 19 juin 2026.
Vaureilles
Concours de belote
Vaureilles Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concours de belote, à la salle des fêtes. Début du concours à 20, prix par équipe 16 euros. (Comité des fêtes)
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Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 61 18
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English :
Belote competition, in the village hall. Competition starts at 20, team prize 16 euros. (Comité des fêtes)
L’événement Concours de belote Vaureilles a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)