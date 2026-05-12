Vaureilles

Concours de belote

Vaureilles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concours de belote, à la salle des fêtes. Début du concours à 20, prix par équipe 16 euros. (Comité des fêtes)

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Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 61 18

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English :

Belote competition, in the village hall. Competition starts at 20, team prize 16 euros. (Comité des fêtes)

L’événement Concours de belote Vaureilles a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)