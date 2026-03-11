Fête votive

Vaureilles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Fête votive. Le programme vous sera détaille ultérieurement. (Comité des fêtes)

.

Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête votive. The program will be detailed later. (Comité des fêtes)

L’événement Fête votive Vaureilles a été mis à jour le 2026-03-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)