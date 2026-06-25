Léotoing

Concours de boules carrées 3e édition

Le bourg Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Comité des Fêtes de Léotoing organise pour la 3e édition le concours de boules carrées

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Le bourg Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie-leotoing@orange.fr

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English :

The L%E9otoing Festival Committee is organizing the third annual square-ball contest

L’événement Concours de boules carrées 3e édition Léotoing a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne