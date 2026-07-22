CONCOURS DE BOULES CARRÉES Sarp
samedi 29 août 2026 · Sarp
Informations pratiques
Sarp
CONCOURS DE BOULES CARRÉES
SARP Sarp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez participer au 1er concours de boulés carrées à Sarp, ce samedi 29 août.
>>> DE 15h à 19h Doublette 2 boules, Partie en 8 points
40 équipes maximum, boules fournies (caution 2€)
Inscription sur place
Buvette
>>> 19h Pique nique géant
>>> 21h30 BRANDON
Renseignement au 06 12 71 27 18
.
SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 71 27 18
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English :
Come join us for the 1st Square Boules Tournament at Sarp this Saturday, August 29.
>>> 3:00 PM–7:00 PM: 2-ball doubles, 8-point game
Maximum of 40 teams; balls provided (deposit: 2?)
On-site registration
Refreshments available
>>> 7:00 PM: Giant picnic
>>> 9:30 PM: BRANDON
For more information, call 06 12 71 27 18
L’événement CONCOURS DE BOULES CARRÉES Sarp a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65