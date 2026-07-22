Informations pratiques

Sarp

CONCOURS DE BOULES CARRÉES

SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez participer au 1er concours de boulés carrées à Sarp, ce samedi 29 août.

>>> DE 15h à 19h Doublette 2 boules, Partie en 8 points

40 équipes maximum, boules fournies (caution 2€)

Inscription sur place

Buvette

>>> 19h Pique nique géant

>>> 21h30 BRANDON

Renseignement au 06 12 71 27 18

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SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 71 27 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for the 1st Square Boules Tournament at Sarp this Saturday, August 29.

>>> 3:00 PM–7:00 PM: 2-ball doubles, 8-point game

Maximum of 40 teams; balls provided (deposit: 2?)

On-site registration

Refreshments available

>>> 7:00 PM: Giant picnic

>>> 9:30 PM: BRANDON

For more information, call 06 12 71 27 18

L’événement CONCOURS DE BOULES CARRÉES Sarp a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65