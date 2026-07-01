AGENDA · Boucoiran-et-Nozières
Concours de boules, Champ de foire, Boucoiran-et-Nozières
samedi 18 juillet 2026 · Champ de foire · Boucoiran-et-Nozières
Informations pratiques
Concours de boules 18 juillet et 29 août Champ de foire Gard
10 € (gratuit pour les adhérents). Inscription sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Champ de foire 30190 Boucoiran-et-Nozières Boucoiran-et-Nozières 30190 Gard Occitanie
Organisé par l’association La Boule boucoirannaise.