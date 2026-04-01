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Concours de Boules Lyonnaises Chichée

Concours de Boules Lyonnaises Chichée dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Pâtis

Ville : 89800 Chichée

Département : Yonne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chichée

Concours de Boules Lyonnaises

Pâtis Chichée Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Organisé par l’Amicale Bouliste de Chichée. Restauration sur place.   .

Pâtis Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 43 40 

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English :

L’événement Concours de Boules Lyonnaises Chichée a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois