Concours de Boules Lyonnaises Chichée
Concours de Boules Lyonnaises Chichée dimanche 26 avril 2026.
Chichée
Concours de Boules Lyonnaises
Pâtis Chichée Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par l’Amicale Bouliste de Chichée. Restauration sur place. .
Pâtis Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 43 40
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English :
L’événement Concours de Boules Lyonnaises Chichée a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois