Chichée

Concours de Boules Lyonnaises

Pâtis Chichée Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par l’Amicale Bouliste de Chichée. Restauration sur place. .

Pâtis Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 43 40

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English :

L’événement Concours de Boules Lyonnaises Chichée a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois