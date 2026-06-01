Concours de boules, Parc intergénérationnel, Celas
Concours de boules, Parc intergénérationnel, Celas samedi 20 juin 2026.
Concours de boules Samedi 20 juin, 14h30 Parc intergénérationnel Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Parc intergénérationnel Le village, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie
Venez participer à un moment convivial où la bonne humour est au rendez-vous.
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