Concours de boules, Parc intergénérationnel, Celas

Concours de boules Samedi 20 juin, 14h30 Parc intergénérationnel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Parc intergénérationnel Le village, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie

Venez participer à un moment convivial où la bonne humour est au rendez-vous.