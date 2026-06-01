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Concours de boules, Parc intergénérationnel, Celas

Concours de boules, Parc intergénérationnel, Celas

Concours de boules, Parc intergénérationnel, Celas samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc intergénérationnel

Adresse : Le village, 30340 Mons

Ville : 30340 Celas

Département : Gard

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Concours de boules Samedi 20 juin, 14h30 Parc intergénérationnel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Parc intergénérationnel Le village, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie
Venez participer à un moment convivial où la bonne humour est au rendez-vous.

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